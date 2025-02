Secretaria de Estado de Infraestrutura e EPR realizam vistoria na MG 455

Na última semana estiveram em Andradas representantes a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, do governo do estado e da concessionária responsável pelas rodovias, a EPR. Além da visita no local onde vai ser a rodovia do contorno, também aconteceu a vistoria da MG 455, principalmente entre Andradas e Ibitiura de Minas.