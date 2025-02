Dicas da Cemig para aproveitar o carnaval com segurança

O carnaval é uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros, com a tradicional folia nas ruas de todo o país. Mas, para garantir a alegria da festividade, é essencial ter atenção especial em relação à rede elétrica para evitar acidentes. Na capital e nas cidades do interior, a Cemig está inspecionando todos os trajetos dos blocos carnavalescos informados pelos organizadores dos eventos. As inspeções específicas para a maior festa popular do país complementam as atividades de manutenção preventiva que já ocorrem ao longo do ano