Documentário do Grupo das Quatro é lançado em Andradas

Grupo das Quatro que é conhecido em Andradas por contribuir com a arte, cultura e conhecimento da população se tornou tema de um documentário , o lançamento aconteceu no dia em a cidade completou 135 anos , 22 de fevereiro. O local escolhido para a apresentação ao público foi o auditório do Paço Municipal.