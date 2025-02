Bloco do Girassol é uma das novidades do carnaval de Andradas

O carnaval de 2025 em Andradas vai contar com uma novidade , é a presença na avenida do Bloco do Girassol , projeto desenvolvido pelos professores Olímpio Roberto Vieira da Silva e Tiago Modesto . Tem como objetivo reunir as crianças e toda a família para brincar e se divertir na maior festa brasileira.