Incêndio atinge agência do Banco do Brasil em Jacutinga.

Incêndio atinge agência do Banco do Brasil em Jacutinga.

Na noite desta terça-feira, 25 de fevereiro, por volta das 22h30, o Corpo de Bombeiros de Andradas foi chamado para combater um incêndio na agência do Banco do Brasil, localizada no centro de Jacutinga.