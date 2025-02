Associação de tenistas amadores de Andradas realizou no último final de semana no Centro esportivo Fraga o Torneio Decorart Open de duplas , o evento contou com mais de 100 atletas inscritos para a disputa de 3 categorias . Junto a essa competição também aconteceu o Open Fraga de Beach tênis, torneio inaugural das novas quadras construídas no local. Fizeram parte da estrutura do Decorart Open de tênis e do beach tênis uma cantina que ofereceu lanches , salgados e bebidas . Toda a renda foi destinada para projetos sociais da ATAA como a construção das quadras.