Voluntárias se unem para criar um grupo de ajuda para pacientes com diabetes e doenças autoimunes

Uma importante ação está sendo desenvolvida por voluntárias em Andradas , a intenção delas é criar um grupo que vai trabalhar com o objetivo de ajudar os pacientes que possuem diabetes e doenças autoimunes através da troca de informações e experiências sobre os desafios de como conviver com as doenças crônicas. As pessoas interresadas em participar do grupo podem entrar em contato pelo telefone (35) 9 9102-2691