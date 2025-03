Escolas e crehes de Andradas contam agora com o botão do pânico

A Guarda Municipal de Andradas está com uma novidade , é o botão do pânico, direcionado às escolas e creches, funciona através de um aplicativo no celular permitindo maior agilidade tanto no contato como no atendimento.