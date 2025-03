Polícia Militar de Ipuiúna salva criança de 15 dias após ela engasgar com o leite.

Imediatamente um dos militares aplicou as manobras, colocando o bebê de bruços sobre seu braço para compressões nas escápulas em uma tentativa de liberar a via aérea da criança. Enquanto o socorro era prestado, a equipe iniciou o deslocamento para a Santa Casa. Durante o trajeto, o bebê começou a reagir aos estímulos e, para alívio de todos, se desengasgou enquanto ainda estava no colo do policial.