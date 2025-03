Veículos suspeitos são apreendidos em Ibitiura de Minas

As Policiais Civil e Militar localizaram veículos adulterados, sendo que um deles tinha a suspeita de ser utilizado para transporte de gado furtado.

De acordo com as ocorrências em um primeiro momento, após denuncias, foi apreendida uma van em um galpão localizado em propriedade rural de Ibitiura de Minas. Após consulta no sistema ficou constatado que a placa era de um veículo do estado do Paraná. O dono da chácara relatou que a van pertencia a outro homem, que alugou o espaço para guardá-la e que ele teria fugido em uma caminhonete Fiat Strada.

Como o cidadão já é conhecido nos meios policiais pela prática de crime contra o patrimônio, a equipe foi até uma propriedade onde o suspeito possui animais de rodeio. Ao chegar no local, ele viu as viaturas e iniciou uma nova fuga até que o veículo em que estava ficou preso em uma cerca. Então seguiu a pé, desobedecendo as ordens de parada.

Foi solicitado apoio aéreo, bem como as viaturas da região circunvizinhas, mas ainda não foi localizado. O veículo Fiat Strada era clonado e foi apreendido.

Informações: PM