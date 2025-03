Lançada pedra fundamental do novo templo da Igreja Adventista

Lançada pedra fundamental do novo templo da Igreja Adventista

No Sábado, dia oito de março, foi lançada a pedra fundamental que simboliza a construção de um novo tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O terreno fica localizado no Jardim Rio Branco e a estrutura vai ter capacidade para cerca de 130 pessoas.