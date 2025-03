Mulher é presa depois de jogar pedra em um carro e danificar a viatura com chutes

A Polícia Militar registrou na segunda-feira (11) uma ocorrência de dano na Avenida Ricarti Teixeira. De acordo com informações do boletim o proprietário de um bar acionou a PM depois que uma mulher danificou o veículo dele com uma pedra. Ao chegar no local, a suspeita teve comportamento agitado na frente dos militares, fez ameaças a vítima, além de resistir a abordagem policial, sendo necessário o uso de espargidor de pimenta e técnicas de imobilização para contê-la. Após ser algemada ainda chutou o compartimento destinado ao transporte de presos, causando danos a viatura.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito a autora pelos crimes de dano, ameaça, resistência e dano ao patrimônio público.