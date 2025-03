Representantes do setor vinícola participam de rodada de negócios

Nesta terça-feira (11) foi realizada em Andradas a rodada de negócios do Projeto Comprador – Etapa Minas Gerais com a participação dos representantes de todas as vinícolas locais e também de outros municípios.