Alcoa Poços divulga instituições selecionadas para receber ACTIONs em 2025

A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, acaba de divulgar a lista das nove instituições que foram selecionadas para receber o programa ACTION ao longo de 2025. A iniciativa reúne colaboradores(as) da Alcoa, familiares e amigos para a realização de trabalho voluntário em instituições de comunidades das cidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo, incluindo a doação de R$ 15 mil para cada entidade.

Em Poços de Caldas, três instituições foram contempladas: Coopergore, CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) e APHAS. Em Caldas, a Associação de Proteção à Criança de Caldas vai receber a ação. O Lar da Criança Andradense representará Andradas. O município de Divinolândia, por sua vez, contará com os ACTIONs na EMEB Professor Moacyr Lopes de Carvalho, na EMEB Professor Germinal Ferrari e na Sociedade Integrada Gente Amiga. Já em São Sebastião da Grama a EMEB Complexo Educacional Cidade do Futuro foi a escolhida.

“A Alcoa recebeu 67 inscrições válidas para concorrer às vagas do ACTION e a escolha foi definida com o apoio de dois grupos: a Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores(as) da Alcoa, e o Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), com representantes de instituições da região, governo, comunidades e organizações”, explica Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas. O calendário de ações será divulgado na página do Facebook da Alcoa Poços de Caldas: Facebook

Para que as organizações recebam os ACTIONs, será realizado o processo de verificação de conformidade e, depois da aprovação pelo Instituto Alcoa, a atividade poderá ser realizada. Após a execução da ação, cumprindo os requisitos necessários e com o envio do relatório final, as organizações receberão a doação do Instituto Alcoa.

Fotos e informações: ASCOM Alcoa