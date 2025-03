Músico Gilmar França fala sobre conquista do prêmio “Inezita Barroso”

O músico Gilmar França recebeu reconhecimento da oitava edição do prêmio Inezita Barroso pela defesa da cultura popular caipira através do projeto Crescer no Campo.