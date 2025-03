Polícia Civil prende autor de roubo de veículo em E.S. do Pinhal (SP)

A Polícia Civil de Espírito Santo do Pinhal encontrou o autor que roubou o carro do motorista de aplicativo de Santo Antonio do Jardim. A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (20).