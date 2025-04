Corpo de empresário desaparecido é localizado em área rural de Andradas

Corpo do empresário Jucelino Soares, mais conhecido como Celino, de 50 anos, foi enterrado na tarde deste domingo, no cemitério municipal Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul. Ele estava desaparecido desde 7 de março e foi encontrado parcialmente enterrado em uma área rural de Andradas, próximo às Indústrias Nucleares do Brasil na noite de Sábado.