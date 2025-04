2 de abril – Dia Internacional do Livro Infantil

2 de abril – Dia Internacional do Livro Infantil

Você sabia que em 02 de abril também é comemorado o Dia Internacional do Livro infantil? Essa data foi criada no ano de 1967 por ocasião do aniversário de Hans Christian Andersen , reconhecido escritor dinamarquês que foi autor de muitos contos de fadas . O livro infantil possibilita ao leitor navegar por mundos inimagináveis estimulando a criatividade, a escrita e o senso crítico.