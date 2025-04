Sessão itinerante da Câmara Municipal de Andradas aconteceu no distrito do Campestrinho.

Câmara Municipal de Andradas realizou, no dia 31 de março, a 5ª Sessão Ordinária de 2025 de forma itinerante na Escola Estadual Adolfo Firmino Souza Marques, localizada no distrito do Campestrinho. O evento contou com a presença de todos os vereadores e possibilitou um importante momento de diálogo com a comunidade.