Corpo de Bombeiros realiza operação Alerta Verde

Com o objetivo de reduzir a incidência de incêndios florestais durante o período de estiagem, os bombeiros iniciaram neste mês de abril a Operação Alerta Verde! A iniciativa em parceria com as prefeituras municipais prevê que os lotes vagos sejam vistoriados e, caso possua acúmulo de materiais combustíveis, como vegetação alta, lixos e entulhos, o proprietário seja notificado para sanar o problema.