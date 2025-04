Confira a pauta da 6ª Sessão Ordinária de 2025

A Câmara Municipal de Andradas realizará, nesta terça-feira (15), a 6ª Sessão Ordinária do ano, com início às 19h, no Plenário da Casa. Durante a Sessão, serão lidas e votadas diversas proposições de interesse do município.

– Projeto de Decreto Legislativo, n.º 02/2025 que, “Susta os efeitos do §3º do art. 1º do Decreto nº 2.000, de 26 de fevereiro de 2019, do Poder Executivo Municipal, com redação dada pelo Decreto nº 3.191, de 3 de fevereiro de 2025.