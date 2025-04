15 de abril é o dia do desenhista, a data homenageiam os profissionais que esbanjam criatividade

15 de abril é o dia do desenhista, a data homenageiam os profissionais que esbanjam criatividade

15 de abril é o dia do desenhista. A data foi instituída em homenagem ao aniversário de um dos mais importantes desenhistas de todos os tempos, Leonardo da Vinci, que nasceu em 15 de abril de 1452, na cidade de Vinci, na Itália . Tem como objetivo lembrar dos profissionais que através de seus traços esbanjam criatividade. Na era da inteligência artificial em alta, mais do que nunca é hora de valorizar e incentivar as criações desses artistas.