Campanha anual Abril Azul que é dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista

O abril azul é a campanha anual dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista e a Inclusão de pessoas com autismo na sociedade, tem como objetivo reduzir o preconceito e a discriminação contra pessoas com autismo promovendo a inclusão e o respeito pelos direitos e necessidades dos portadores. Para lembrar desse momento especial a Escola José Bonifácio desenvolveu um projeto muito interessante que envolveu atividades lúdicas com seus alunos.