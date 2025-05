Curso de Corte e Costura capacita pessoas de todas as idades para o mercado de trabalho

Curso de Corte e Costura capacita pessoas de todas as idades para o mercado de trabalho

Fundação Deputado Alcides Mosconi, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou a formatura de mais uma turma do curso de Corte e Costura. O evento marcou a conquista de pessoas que, com dedicação e talento, concluíram a capacitação que abre portas para o empreendedorismo e o mercado de trabalho.