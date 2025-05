Está quase tudo pronto para a realização de mais uma edição do Andradas Café Festival

Começa na noite dessa quinta-feira , 01, e vai até o próximo domingo, 04 de maio o Andradas Café Festival, o evento que acontece no Pavilhão do Vinho deve reunir produtores e pessoas engajadas na produção da bebida de várias partes do Brasil