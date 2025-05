Caldense estreia no Campeonato Mineiro Módulo II 2025 contra o Patrocinense

Caldense estreia no Campeonato Mineiro Módulo II 2025 contra o Patrocinense

Neste domingo, dia 04 de maio, a Caldense fará sua estreia no Campeonato Mineiro Módulo II 2025, a primeira partida no ano de seu centenário. A Veterana encara o Patrocinense às 10 horas da manhã no Ronaldão.