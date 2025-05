Restaurante Taverna completa 20 anos de funcionamento em Andradas com um evento muito especial

Restaurante Taverna completa 20 anos de funcionamento em Andradas com um evento muito especial

Restaurante Taverna completa 20 anos de funcionamento em Andradas com um evento muito especial que destacou o virado de frango, patrimônio cultural de Andradas. Nessa oportunidade também aconteceu o lançamento do vídeo clipe e a canção : Virado de frango do cantor e compositor Anderson Martins.