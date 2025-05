Terceira Edição do Corte do Bem é neste sábado,17/05, em Andradas.

Uma ação solidária para ajudar o Gaapo de Poços de Caldas , será realizado no próximo sábado na Praça Coronel Antônio de Oliveira a Terceira Edição do Corte do Bem. Toda comunidade está convidada para fazer a doação dos cabelos ou um litro de leite.