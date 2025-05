Alunos do Projeto Escola Integral Vida Nova realizam apresentações no Projeto Sabor das Cores

Oportunidade de propagar um trabalho que vem dando certo, foi realizada no Pavilhão do Vinho na última semana a apresentação dos alunos do Projeto Escola Integral Vida Nova através do Sabor das Cores,que tem como objetivo promover a educação nutricional e alimentar das crianças.