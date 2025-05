Governo de Minas agropecuária realizou uma reunião emergencial no sábado sobre gripe aviária

O Brasil contabiliza dois casos confirmados de gripe aviária, sendo um em uma granja comercial No Rio Grande do Sul e outro em um zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. O país investiga ainda seis casos, sendo dois em granjas comerciais do Tocantins e de Santa Catarina. Os demais focos foram registrados em produções domésticas e de subsistência no Mato Grosso, no Ceará, em Sergipe e no Rio Grande do Sul.