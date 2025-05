Homem de 26 anos morre após ser atropelado na MG 455

No início da noite desta segunda-feira (19) um jovem de 26 anos morreu depois de ser vítima de atropelamento na rodovia MG 455 entre Andradas e Santo Antônio do Jardim (SP).



De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária testemunhas informaram que o pedestre, natural de São Sebastião-AL, estava andando no meio da pista ignorando o grande fluxo da via. Em ato contínuo, a vítima iniciou o deslocamento para o acostamento, sendo nesse momento atingida por um automóvel e arremessada ao solo.



O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém chegou sem vida ao hospital local. A condutora do veículo, 41 anos, entrou em estado de choque. O corpo foi levado ao IML.



Foto e informações: POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA