Terceira Edição do Corte do Bem arrecada cabelos para pacientes com câncer

Foi realizada no último sábado, 17, na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira a Terceira Edição do Corte do bem , o evento tem como objetivo fazer a arrecadação de cabelos para serem doados ao Gaapo de Poços de Caldas que fica responsável pela confecção das perucas . Nessa oportunidade aconteceu também a arrecadação de agasalhos que serão repassados para as famílias carentes .