Integrantes do Projeto Minha Escola na Tv mostram alguns momentos da Festa das Cores

Integrantes do Projeto Minha Escola na Tv mostram alguns momentos da Festa das Cores

Proporcionar aprendizado de uma forma divertida e interativa esse foi o objetivo da Festa da Cores que foi realizada na Escola Coronel João Mosconi , os integrantes do Projeto Minha Escola na Tv que é uma iniciativa da ANTV com o apoio do Instituto Alcoa, registraram alguns momentos.