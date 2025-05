Vacinação contra a gripe está liberada para todos os públicos em Andradas

A campanha de vacinação contra a gripe segue com bons resultados em Andradas. De abril de 2025 até agora, mais de 6.500 pessoas já receberam a dose do imunizante. Para efeito de comparação, entre abril de 2024 e março de 2025, 12 mil pessoas foram vacinadas. Ou seja, em apenas um mês, o município já alcançou mais de 50% da cobertura vacinal do ano anterior.