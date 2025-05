Chegou em Andradas a The Best Açaí

Na tarde deste Sábado (24) foi inaugurada a “The Best Açaí ” em Andradas, número 700 da franquia. A abertura foi marcada por alegria, orações e gratidão. Com 12 sabores de açaí, 24 sabores de sorvete e mais de 40 acompanhamentos disponíveis no buffet, muitas pessoas compareceram na loja para conhecer as novidades.