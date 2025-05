Fumo escondido em barras de sabão é apreendido no Presídio de Andradas

No último sábado (24), agentes penitenciários o Presídio de Andradas apreenderam porções de fumo de rolo que estavam escondidas dentro de barras de sabão. O material foi descoberto durante uma revista de segurança em uma correspondência enviada via Sedex a um detento da unidade prisional.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, todas as providências administrativas cabíveis foram tomadas. O preso destinatário do material será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade, e o remetente da correspondência terá o cadastro suspenso, ficando impedido de enviar novos materiais ou visitas por tempo determinado.

Informações : Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública