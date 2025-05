Poder judiciário está com inscrições abertas para projetos com recursos das prestações pecuniárias

Poder judiciário de Andradas está com inscrições abertas para apresentação de projetos de entidades públicas ou privadas para serem beneficiadas com recursos vindos das prestações pecuniárias relacionadas as transações penais e sentenças condenatórias. Os interessados tem até o dia 02 de junho para fazer as inscrições