Semana do MEI acontece em Andradas

Desde a segunda- feira, dia 26 , está acontecendo em Andradas a Semana do MEI , como parte da programação a prefeitura promoveu uma ação especial de atendimento gratuito ao microempreendedor individual em frente ao paço municipal. O trabalho foi oferecido por meio da Sala Mineira do empreendedor, com apoio do Sebrae , ACIRA, Fundação Deputado Alcides Mosconi e Seção de Cursos profissionalizantes.