Droga escondida em embalagem de sabão em pó é apreendida no Presídio de Andradas

No Sábado (24) policiais penais do Presídio de Andradas apreenderam uma porção de substância análoga à maconha escondida dentro de uma embalagem de sabão em pó. O entorpecente foi localizado durante procedimento de revista de segurança em uma correspondência enviada via Sedex a um dos custodiados da unidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a direção do presídio tomou todas as providências administrativas cabíveis. O preso destinatário será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e o remetente da encomenda terá seu cadastro suspenso.

Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública