Festival Encenação reúne atrações culturais gratuitas na praça Dr. Alcides Mosconi

O Festival Encenação, produzido pela Mamute Produções Culturais, chegou ao Sul de Minas Gerais com uma programação rica e diversificada, buscando fomentar a diversidade artística e o intercâmbio de saberes na região. O evento, que conta com atrações gratuitas e acessíveis, aconteceu em Andradas no sábado, dia 24 de maio.