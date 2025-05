Música tema da campanha Maio Amarelo é do músico andradense Anderson Martins.

Um fato curioso é que as ações do Maio Amarelo tiveram a participação do músico andradense Anderson Martins. A canção composta por ele se tornou tema da campanha e foi disponibilizada para acessos nas páginas oficiais.