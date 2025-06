Vítima fica presa às ferragens em acidente na MG 455

Na noite deste domingo (8/06), por volta das 21h, um grave acidente foi registrado na rodovia MG 455 envolvendo dois veículos entre Andradas e Ibitiúra de Minas.

De acordo com informações dos bombeiros, o motorista do Gol, um homem de 42 anos, ficou preso às ferragens, com o painel do veículo pressionando suas pernas. Utilizando um desencarcerador elétrico, os militares aplicaram uma técnica para suspender o painel possibilitando sua retirada. O homem apresentava escoriações pelo corpo, fratura no braço esquerdo e queixava-se de dores na região do tórax. Com o apoio dos socorristas da EPR, a vítima foi retirada pelo porta-malas do carro. Estava consciente e orientada, sendo encaminhada pela ambulância da EPR para a Santa Casa de Andradas.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, outros quatro passageiros do Gol já haviam sido socorridos pelo SAMU e também foram levados para o hospital. O motorista do Toyota Bandeirante não sofreu ferimentos.

Informações e fotos: Corpo de Bombeiros