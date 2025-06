Grupo Mandacaru prepara apresentação especial em Andradas

O mês de junho chegou e com ele vem as tradicionais festas caipiras. Você sabia que existe um grupo em Andradas que preserva a tradição das quadrilhas do nordeste ? A equipe de reportagem do TJI foi conferir e participou de um ensaio , os integrantes estão se preparando para fazer uma apresentação na próxima edição da FAG ( Feira de arte e gastronomia) que acontece no próximo sábado , dia 14, na Praça Dr. Alcides Mosconi.