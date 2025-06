Maricá é campeã do campeonato comemorativo ao aniversário de 60 anos do clube Atlético Andradense.

No último domingo, dia 08 de junho, foi realizada a final do campeonato comemorativo ao aniversário de 60 anos do clube Atlético Andradense.