Operação Campo Seguro recupera produtos roubados na região

Durante a Operação Campo Seguro realizada na madrugada do dia 15 de junho a Polícia Civil recuperou café e veículos que tinham sido furtados no estado de São Paulo. A carga de café e o veículo F4000 foram roubados de uma fazenda em Jacutinga entre os dias 13 e 14 de junho e o trator tinha sido levado de uma propriedade em Caldas no dia 31 de março.