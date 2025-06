Projeto da rodovia do contorno é apresentado para população andradense.

Projeto da rodovia do contorno é apresentado para população andradense.

A rodovia do contorno é um sonho antigo dos andradenses, que vai possibilitar tirar do centro da cidade o trânsito de veículos pesados. Foi tema de uma reunião no inicio da tarde desta segunda-feira, 16 de junho na Câmara Municipal.