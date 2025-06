Rainha da 57ª Festa do Vinho fala da experiência de participar da corte do vinho.

Essa semana será marcada em Andradas por dois eventos importantes, mais uma edição da Festa Benedetta Itália e também o concurso que vai eleger a nova corte da 58 edição da Festa do Vinho, programado para acontecer no Pavilhão do Vinho na noite da próxima quarta-feira 25 de junho. Nossa equipe de reportagem conversou com a rainha Lucivânia Sena Silva que passará a coroa para a mais nova representante da beleza da mulher andradense , ela fez um balanço sobre o seu reinado e deu dicas importantes para as meninas que vão disputar o título.