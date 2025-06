A grande procura é por medicamentos antigripais, descongestionantes e xaropes aumenta com o frio.

A grande procura é por medicamentos antigripais, descongestionantes e xaropes aumenta com o frio.

As baixas temperaturas com a chegada do inverno incrementa às vendas nas farmácias devido ao aumento das gripes e resfriados, a grande procura é por medicamentos antigripais, descongestionantes, xaropes e também antibióticos.