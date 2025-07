Andradense Vinícius Ferreira conquistou a medalha de ouro na OBMEP

Na última segunda-feira, 30 de junho, estudantes de diversas regiões do Brasil foram premiados durante a Cerimônia Nacional da Décima nona Olimpíada Brasileira de matemática das Escolas Públicas ( OBMEP) realizada na cidade do Rio de Janeiro. Dentre eles está o andradense Vinícius Ferreira , que conquistou a medalha de ouro no período em que estudava na Escola Professor Edmundo Vieira