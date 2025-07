Preparativos para o inicio da Festa do Vinho

Depois de meses de organização, chegou a hora de celebrar a 58 edição da Festa do vinho de Andradas que vem repleta de atrações, no estádio JK tem shows com diversos artistas e comidas deliciosas preparadas pelas entidades. Na Praça Dr. Alcides Mosconi também tem apresentações artísticas gratuitas.